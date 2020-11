Tesla-topman Elon Musk liet vorige week weten dat de aanstaande software-update voor vuurwerk zal zorgen. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's voert immers doorgaans verbeteringen door aan zijn modellen via zogeheten 'over-the-air' updates. Om te zien wat dat in de praktijk voor gevolgen heeft, zetten we enkele updates van de Tesla Model 3 in Nederland op een rij.

Bij Tesla gaat het niet alleen om een update van de kaart of het herstel van een eerder gemaakte fout. Als het merk een update doorvoert, kan het daadwerkelijk betekenen dat auto's ineens dingen kunnen die ze voorheen niet konden. Het voert te ver om alle updates te behandelen; daarvoor zijn het er te veel. Bovendien zijn niet alle updates even interessant. Daarom noemen we alleen de opmerkelijke zaken die zijn doorgevoerd sinds begin 2019, toen de Tesla Model 3 hier op de markt kwam.

Dat begint echter al meteen in het eerste kwartaal van vorig jaar, want toen werd onder meer Sentry Mode toegevoegd. Deze functie, die in het Nederlands Bewakingsmodus heet, betekent dat de auto zijn rondom geplaatste camera's kan gebruiken als een beveiligingscamera.

Ook Dog Mode werd toen ingevoerd. Dit is een functie die de klimaatregeling niet alleen door laat werken nadat de auto is verlaten, maar ook moet voorkomen dat voorbijgangers een in de auto achtergebleven hond proberen te bevrijden. Op het centrale scherm wordt namelijk in een niet te missen lettertype de binnentemperatuur weergegeven, samen met de tekst 'Geen zorgen, mijn baasje komt zo terug'.

In het tweede kwartaal werden onder meer spelletjes toegevoegd. Nuttiger is wellicht de functie Automatic High Beam, ofwel groot licht dat automatisch wordt uitgeschakeld als er een tegenligger opdoemt.

Groter nieuws is er in de vorm van de (snel)laadsnelheid, die voor de Long Range stijgt van 150 naar 200 kW. Wie een V3-lader van Tesla zelf treft, kan sinds juni 2019 zelfs tot 250 kW laden. Om ervoor te zorgen dat de auto's deze snelheid ook daadwerkelijk halen, wordt de accu nu automatisch opgewarmd als er naar een Supercharger wordt genavigeerd. Het befaamde Beach Buggy Racing 2, een racespel waarmee de gebruiker met zijn of haar specifieke Tesla over een Mario Kart-achtig parcours raast, stamt ook uit deze periode.

In het derde kwartaal van 2019 verscheen meer tijdverdrijf in de vorm van Netflix en YouTube-apps, die uiteraard net als het spel alleen bij stilstand gebruikt kunnen worden. Een karaokefunctie - door Tesla Car-aoke genoemd - tovert de songteksten van een brede waaier aan muziek levensgroot op je scherm, zodat je passagiers onderweg uit volle borst mee kunnen zingen.

Camp Mode zorgt ervoor dat de auto wakker blijft en de klimaatregeling voor langere tijd blijft werken als de auto in P staat, zodat je eventueel in de auto kunt slapen. Dat is minder onzinnig dan het lijkt, want filmpjes op YouTube bewijzen dat er daadwerkelijk mensen zijn die dat proberen. Tot slot is er een nieuwtje in de categorie 'klein, maar nuttig': de dashcam slaat nu automatisch beelden op als de claxon wordt gebruikt.

In het laatste kwartaal van 2019 kregen de verschillende Model 3-versies er zomaar even 5 procent vermogen bij. Ook volgde in deze periode een betere integratie van je digitale agenda met de Model 3, zodat de auto eventueel automatisch naar je werk of een andere afspraak kan navigeren.

Extra camerabeeld bij achteruitrijden

Het grootste nieuws in het eerste kwartaal van 2020 was zonder twijfel de toevoeging van snelladers van andere partijen dan Tesla op het centrale navigatiescherm. Dit is nog niet meteen wereldwijd het geval, maar wel in onder meer België en Nederland.

Op de autovisualisatie links op het scherm - waarop je als het ware jezelf ziet rijden- zijn vanaf nu stoplichten en stopborden zichtbaar. Dat lijkt onbelangrijk, maar voor wie de optie Full-Self Driving (FDS, of volledig zelfrijdende besturing in het Nederlands) heeft aangevinkt, is dit de eerste stap naar een auto die ook daadwerkelijk stopt voor de genoemde zaken.

De achteruitrijcamera achter op de auto kreeg in het tweede kwartaal van dit jaar gezelschap van de camera's direct achter de voorwielen. Die 'kijken' naar achteren, waardoor het een stuk eenvoudiger moet zijn om te voorkomen dat de velg de stoeprand raakt. De op het interieur gerichte camera kan vanaf nu worden geactiveerd. Wie dat doet, zorgt ervoor dat de auto bij een ongeval automatisch een clipje naar Tesla stuurt.

Pincode voor dashboardkastje

Waar de weergegeven maximumsnelheid tot nu toe puur gebaseerd was op navigatiekaarten, kan de Model 3 sinds kort ook zelf borden 'lezen' en op basis daarvan een maximumsnelheid bepalen. De adaptieve cruisecontrol schakelt nog steeds in op die voorspelde maximumsnelheid. Wie dat wil, kan de auto vanaf nu met een tik op de snelheidsmeter manen tot het aannemen van de huidige snelheid.

Sinds het vierde kwartaal is deze toevoeging weer verbeterd en is het mogelijk om in het menu aan te geven dat de auto altijd de huidige snelheid moet aannemen voor cruisecontrol en Autopilot. Auto's met FSD kunnen sinds het derde kwartaal automatisch stoppen voor stopborden en verkeerslichten.

De recentste updaterondes voor de Tesla Model 3 brachten niet alleen de genoemde cruisecontrolupdate, maar ook de mogelijkheid om het via het scherm te openen dashboardkastje te beveiligen met een pincode. Daarnaast wordt de ingebouwde Spotify-app verbeterd, zodat een groter deel van de muziek van de gebruiker nu daadwerkelijk vindbaar is. Ook podcasts horen daar nu bij.

In dik anderhalf jaar tijd is Tesla's kleinste model sneller geworden, is de laadsnelheid omhooggegaan, zijn de rijhulpjes flink verbeterd en hebben de auto's stuk voor stuk een reeks geinige gimmicks cadeau gekregen. Wat daar in de toekomst allemaal aan wordt toegevoegd, is niet duidelijk. Tesla doet zelden tot nooit een concrete uitspraak over wat er verder nog te verwachten is op het gebied van updates. Hints daarentegen zijn voor Twitter-koning Musk duidelijk een ander verhaal.

