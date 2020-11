De Chinese Aiways U5, een elektrische SUV, is vanaf nu ook in Nederland leverbaar. De prijzen beginnen bij 39.950 euro en de eerste exemplaren moeten nog dit jaar uitgeleverd worden.

De Aiways U5 is na de MG ZS EV de tweede elektrische auto uit China, al is de U5 met een lengte van 4,68 meter wel een slag groter. De genoemde basisprijs geldt voor de Standard-uitvoering, die onder meer voorzien is van ledverlichting rondom, automatische klimaatregeling, elektrisch verstelbare stoelen, een aanraakscherm van 12,3 inch voor het multimediasysteem en een keur aan rijhulpsystemen.

Daarnaast levert Aiways de U5 in als Premium-versie. Deze kost 43.950 euro en krijgt als extra uitrusting onder meer grotere wielen, lederen bekleding en stoelverwarming mee.

De auto's die nog dit jaar uitgeleverd worden, zijn zogeheten Showroom-versies. Dit zijn demovoertuigen met maximaal 3.000 kilometer op de teller. Qua uitrusting zitten ze tussen de Standard en Premium in, wat ook in de prijs van 41.850 euro tot uiting komt.

De aandrijflijn bestaat uit een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor en een accupakket van 63 kWh. Daarmee moet de Aiways U5, afhankelijk van de wielmaat, 410 of 400 kilometer ver komen.

De distributie van de Aiways U5 verloopt via een speciaal daartoe opgerichte tak, genaamd Aiways Distributie Nederland. Vooralsnog zijn er vestigingen in Breukelen en Kudelstaart. De naam van de gekozen servicepartner wordt in een later stadium bekendgemaakt.

