General Motors (GM) wil de komende drie jaar 35 procent meer investeren in elektrische en zelfrijdende voertuigen, zo heeft CEO Mary Barra donderdag tijdens een persbijeenkomst gezegd. Het Amerikaanse autoconcern trekt tot en met 2023 ongeveer 23 miljard dollar (19,3 miljard euro) uit voor de plannen.

GM wil tot aan 2025 wereldwijd dertig elektrische modellen op de markt brengen, tien meer dan het oorspronkelijk van plan was. Over vijf jaar wil de fabrikant meer dan een miljoen elektrische auto's in China en de Verenigde Staten verkopen.

Om dat te bereiken, wil Barra dat elektrische voertuigen meer onderdelen gaan delen met brandstofauto's. Daarnaast moet de capaciteit van de batterijenfabriek die GM samen met het Koreaanse LG Chem in de Amerikaanse staat Ohio bouwt, vergroot worden.

Met de binnenshuis ontwikkelde Ultium-accupakketten moet een rijbereik van 725 kilometer mogelijk zijn, zegt GM. De tweede generatie daarvan, die in de tweede helft van dit decennium verwacht wordt, elimineert volgens het concern het verschil in rijbereik met brandstofauto's.