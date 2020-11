De Kia e-Niro is voortaan ook leverbaar met een accupakket van 39,2 kWh in plaats van 64 kWh. Daardoor is de bestverkochte auto van Nederland leverbaar vanaf 35.995 euro in plaats van de bijna 43.000 euro voor het exemplaar met het grotere accupakket.

Naast accucapaciteit lever je ook aan vermogen en rijbereik in. Het nieuwe instapmodel is goed voor 136 pk en een rijbereik van 289 kilometer. De duurdere variant levert 204 pk en brengt je 455 kilometer ver.

Standaard krijgt de auto in Comfortline-trim een multimediasysteem met een touchscreen van 8 inch mee. Adaptieve cruisecontrol en wielen van 17 inch behoren eveneens tot de standaarduitrusting. Voor meer luxe ben je aangewezen op een van de drie andere uitrustingsniveaus.

Doordat de basisprijs onder de grens van 40.000 euro komt, profiteren zakelijke rijders volgend jaar van een lager bijtellingstarief van 12 procent. De nieuwe versie van de Kia e-Niro per direct te bestellen en staat vervolgens medio januari bij de dealer.

