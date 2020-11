Mercedes heeft de nieuwe Maybach S-Klasse onthuld, de overtreffende trap van de onlangs geïntroduceerde S-Klasse. De Maybach is met een lengte van 5,47 meter zo’n 30 centimeter langer dan de reguliere S-Klasse, waardoor met name de achterpassagiers ruim kunnen zitten.

De Mercedes-Maybach S-Klasse, zoals het model voluit heet, is te herkennen aan de andere bumper en gewijzigde grille. Daarnaast is de auto in zogeheten two-tonekleurstelling te bestellen. Ook speciale wielen en verschillende Maybach-logo's zijn onderscheidende factoren.

Achterin monteert Mercedes twee afzonderlijke zitplaatsen. De stoelen zijn uitgebreid elektrisch verstelbaar en voorzien van nek- en schouderverwarming. Ook zit er een massagefunctie op. Op de extra schermen kunnen passagiers achterin de voor hen relevante zaken aanpassen en weergeven, zoals multimedia, ritinformatie en klimaatregeling. Het systeem herkent ook gebaren van inzittenden en kan daarop zelf zaken aanpassen. Wie achterin zit en naar de gordel reikt, krijgt deze bijvoorbeeld automatisch aangereikt.

De Maybach is volgens Mercedes vooral in trek in China, Rusland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en in Duitsland. In enkele van die landen, het concern zegt niet welke, gaat de nieuwe Maybach S-Klasse nog dit jaar in de verkoop. Duitsland volgt in het voorjaar van 2021.

Prijzen van de nieuwe Maybach S-Klasse zijn nog niet bekend. (Foto: Daimler)

