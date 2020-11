Lamborghini heeft in Italië op woensdag de Huracán STO onthuld, een lichtgewicht versie van het bestaande model. Volgens het sportwagenmerk is dit een racewagen voor op de openbare weg.

STO staat dan ook voor Super Trofeo Omolagoto. Het is dus een homologatieversie van Huracán ST, een auto die je enkel op racecircuits zal tegenkomen. Dat is onder meer terug te zien in de extra luchtgeleiders en de forse achtervleugel.

Daarnaast weegt de Huracán STO dankzij de toepassing van lichtgewicht materialen nu 1.339 kilo, 43 kilo minder dan de Huracán Performante en bijna 100 kilo minder dan de reguliere Huracán. Mede hierdoor accelereert de 640 pk sterke STO in drie seconden naar 100 kilometer per uur en haalt hij de 200 kilometer per uur in negen seconden. De topsnelheid ligt op 310 kilometer per uur.

De eerste exemplaren van de Huracán STO worden in april 2021 uitgeleverd. Prijzen zijn nog niet bekend.

De STO-versie is te herkennen aan de grote achtervleugel. (Foto: Lamborghini)

