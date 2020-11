De Britse regering doet de verkoop van nieuwe brandstofauto's per 2030 in de ban, bevestigt premier Boris Johnson in zijn column voor Financial Times. Om die transitie goed te laten verlopen wil de regering van Johnson de komende jaren in totaal omgerekend 3,1 miljard euro investeren in elektrische auto's, laadinfrastructuur en fabrieken voor accupakketten.

De bevestiging van Johnson is in lijn met wat Financial Times op dinsdag al wist te melden. De verkoop van nieuwe personenauto's en bedrijfswagens met alleen een brandstofmotor wordt vanaf 2030 verboden.

Hybridemodellen mogen volgens Johnson nog vijf jaar langer verkocht worden, maar alleen als ze "een aanmerkelijke afstand kunnen rijden zonder uitstoot uit de uitlaat", aldus de premier. Wat die minimale elektrische actieradius voor een hybride gaat zijn, is nog niet bekend. Het lijkt er echter wel op dat Johnson hier doelt op plug-inhybrides en niet op milde of reguliere hybrides.

Volgens het toonaangevende tijdschrift Autocar bedraagt het marktaandeel van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk dit jaar 5,5 procent. Fabrikanten hebben in zekere zin al rekening gehouden met het nieuwe doel van de Britse overheid. Zo maakte Bentley begin deze maand bijvoorbeeld al bekend dat het in 2030 alleen volledig elektrische auto's in het modelaanbod heeft.

