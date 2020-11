Elektrische auto's hebben geen groter veiligheidsrisico ten opzichte van reguliere brandstofauto's. Dat blijkt maandag uit onderzoek (pdf) in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Noch de auto's zelf, noch de laadinfrastructuur brengen verhoogde risico's met zich mee.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, zijn 280 bronnen bestudeerd en 25 experts geïnterviewd. Daaruit blijkt dat elektrische auto's net zo veilig zijn als de modellen met brandstofmotor. De risico's die er zijn, gelden veelal in dezelfde mate ook voor auto's met benzine- of dieselmotor, concluderen experts.

"Alle belangrijke veiligheidsaspecten zoals voertuig-, brand- en verkeersveiligheid en incidentbestrijding worden belicht", zegt Bert Klerk, voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, in een reactie op het rapport.

De onderzoekers concluderen onder meer dat er geen risico's kleven aan laadpunten in parkeergarages, iets waar in de media veel over te doen is geweest. Er zijn per garage genoeg maatregelen te nemen om voor een veilige installatie van laadpunten te zorgen. Volgens het rapport is er "geen reden om te wachten met de uitrol" van laadinfrastructuur in parkeergarages.

Een andere conclusie is namelijk dat er geen groter risico op brand is bij elektrische auto's in vergelijking met brandstofwagens. Wel is de bestrijding van het vuur anders en vereist de berging van het voertuig een nieuwe aanpak.