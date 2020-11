Wie een BMW X3 op het oog heeft kan vanaf januari ook kiezen voor een volledig elektrisch aangedreven versie: de iX3. Is het BMW gelukt om hun SUV op een geslaagde manier te elektrificeren? NU.nl nam de proef op de som.

BMW was er in 2013 vroeg bij met zijn eerste elektrische auto, de opvallend gestileerde i3. Daarna werd het stil, ondanks dat dit model onderhuids continu werd opgewaardeerd. Tot dit jaar, want nu krijgt de i3 gezelschap van de iX3.

Dat moet het startschot zijn van een keur aan elektrische modellen die op een bestaand model gebaseerd zijn, want de iX3 is namelijk niets meer dan een elektrische X3. Zonder dat je daar al teveel van ziet. Hooguit vallen de dichte grille en aerodynamische wielen op.

Dat kan een voordeel zijn voor iemand die niet graag van de daken schreeuwt dat hij of zij elektrisch rijdt. Dat recept moet op termijn navolging krijgen bij onder meer de 3-Serie, 4-Serie en de 7-Serie.

Elk model met brandstof- of elektromotor

BMW noemt dat The Power of Choice. Dat wil zeggen dat er van elk model een versie met dieselmotor, benzinemotor, plug-inhybrideaandrijflijn of volledig elektrische aandrijflijn is. Bij de X3 is dat nu het geval.



Het aanbod van de iX3 is overzichtelijk te noemen. Je hebt een 67.500 euro kostende Executive-versie en een 73.433 euro kostende High Executive-uitvoering. Wij gingen op pad met laatstgenoemde, die onder andere voorzien is van een sportstoelen, een stereo van Harman Kardon, grotere wielen en adaptieve-ledkoplampen.

Specificaties Topsnelheid: 180 km/h

Acceleratie 0-100 km/h: 6,8 seconden

Verbruik (fabrieksopgave): 18,5 kWh/100 kim

Testverbruik: 21 kWh/100 kim

Accupakket: 80 kWh (waarvan 74 kWh bruikbaar)

Rijbereik (fabrieksopgave): Max. 459 kilometer

Aanhangergewicht: 750 kilo

Ledig gewicht: 2.260 kilo

Basisprijs: 67.500 euro

Prijs testauto: 73.500 euro

iX3 weet de bestuurder goed bij het rijden te betrekken

Maar de belangrijkste vraag is: rijdt de iX3 als een BMW. Die vraag is alleen maar met een volmondige 'ja' te beantwoorden. Het is een fijne rijdersauto die je goed bij het sturen weet te betrekken. Soms is goed merkbaar dat je met 2.260 kilo onderweg bent, maar over het algemeen is het rijgedrag dynamisch en prettig.

Hetzelfde geldt voor het interieur. Dat is niet verbazingwekkend, omdat dat een 'normaal' X3-interieur is. Dus goed afgewerkt met mooie materialen. Wat wel een beetje uit de toon valt is de 'ouderwetse' oranje verlichting in de bediening van de radio en de ventilatie. Zeker in combinatie met de blauwe verlichting die het interieur verder domineert, wordt het een beetje een bonte boel.

Dat geldt ook voor de kleurtjes aan de koets die moeten accentueren dat het om een elektrische auto gaat. Gelukkig gaat het om optionele aankleding.

Terug naar het rijden. Een elektrische auto heeft als grote voordeel dat het vermogen meteen beschikbaar is en ook in de BMW is het verslavend om het pedaal in te trappen. Volgens de fabrieksopgave zit de iX3 in 6,8 seconden op de 100. De auto is begrensd op 180 kilometer per uur.

Op enkele accenten na is het interieur gelijk aan de 'normale' X3 (Foto: NU.nl)

Opgegeven rijbereik is best realistisch

Teveel enthousiasme op het pedaal drukt het rijbereik van de auto natuurlijk behoorlijk, terwijl dat bij een normale rijstijl goed in orde is. Onder meer dankzij instelbare recuperatie en de mogelijkheid tot snelladen tot 150 kilowatt, is Nederland niet te groot voor de iX3.

Het opgegeven rijbereik van 459 kilometer is daarom best reëel, al moet je wel een ontzettende uitslover zijn om dat echt te halen. De BMW heeft geen enorm accupakket, maar komt dankzij een hoge energiedichtheid op papier toch minstens zo ver als zijn concurrenten. Daarbij moet je denken aan de Audi e-tron, Jaguar I-Pace en Mercedes-Benz EQC.

Samengevat is de iX3 daarom een sterke uitbreiding van het elektrische modelaanbod van BMW. Een beproefde SUV met een uitstekende elektrische aandrijflijn, zonder onrealistische verbruikscijfers.