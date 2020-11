Vierseizoenenbanden beloven veiligheid onder alle weersomstandigheden. Of de banden dat kunnen waarmaken, gaat deze bandentest duidelijk maken. We hebben ze in verschillende klimaatzones aan de tand gevoeld.

Steeds meer autobezitters kiezen voor vierseizoenenbanden. De vraag is natuurlijk of deze banden daadwerkelijk topprestaties leveren onder alle omstandigheden of dat ze toch een halfbakken compromis zijn. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: na uitgebreide veiligheidstests in verschillende klimaatzones te hebben uitgevoerd, kunnen we stellen dat vierseizoenenbanden inderdaad voor voldoende veiligheid zorgen.

Er zijn anoniem 32 sets vierseizoenenbanden gekocht, die zich eerst moesten bewijzen bij veiligheidstests op een nat en droog wegdek. Daarbij hebben we de remwegen op een nat en droog wegdek gemeten met een beginsnelheid van 100 kilometer per uur. Alleen de banden met in totaal de kortste remwegen hebben we onderworpen aan de hoofdtest, waarbij we naast andere tests op een nat en droog wegdek uiteraard ook tests op sneeuw en ijs hebben uitgevoerd.

Vanwege de geldende reisbeperkingen zijn sneeuwtests uitgevoerd in een enorme ijshal in Ivalo, een Finse plaats ten noorden van de poolcirkel. Dankzij geprepareerde echte sneeuw van het afgelopen winterseizoen konden optimale testomstandigheden worden gecreëerd.

Bochtengedrag op sneeuw (gemiddelde snelheid in kilometer per uur) Kleber Quadraxer 2: 42,5

BF Goodrich G-Grip All Season2: 42,3

Winterband: 42,2

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: 42,0

Continental AllSeason Contact: 41,9

Hankook Kinergy 4S2: 41,1

Michelin CrossClimate +: 40,9

Vredestein Quatrac: 40,9

Falken EuroAll Season AS 210: 40,8

Firestone Multiseason Gen 02: 40,7

Kumho Solus 4S HA32: 40,6

Maxxis Premitra All Season AP3: 40,3

Nexen N'blue 4Season: 40,2

Bridgestone Weather Control A005 Evo: 40,1

Pirelli Cinturato All Season SF: 39,7

Zomerband: 26,7

Bochtgedrag op droog wegdek (gemiddelde snelheid in kilometer per uur) Zomerband: 90,9

Bridgestone: 90,6

Vredestein: 90,4

Hankook: 90,1

Michelin: 90,1

Continental: 90,0

Goodyear: 90,0

Firestone: 89,9

Kumho: 89,8

Falken: 89,7

Maxxis: 89,7

Nexen: 89,0

Kleber: 88,9

Pirelli: 88,7

BF Goodrich: 88,6

Winterband: 88,5

Bochtgedrag op nat wegdek (gemiddelde snelheid in kilometer per uur) Vredestein: 79,5

Hankook: 79,1

Goodyear: 78,8

Zomerband: 78,6

Michelin: 78,5

Bridgestone: 78,3

Continental: 77,9

Firestone: 77,9

Kumho: 77,1

Falken: 77,0

Kleber: 76,4

Nexen: 76,4

Pirelli: 76,4

BF Goodrich: 76,1

Winterband: 75,7

Maxxis: 75,7

Conclusie

In de circa veertig jaar dat vierseizoenenbanden op de markt zijn, zijn ze logischerwijs een stuk beter geworden. Vandaag de dag laten ze nauwelijks nog steken vallen. De vijf banden die van ons het predicaat 'uitstekend' krijgen, kunnen de zomer- en winterbanden op alle onderdelen recht in de ogen kijken.

Vierseizoenenbanden bieden een groot besparingspotentieel, alleen al vanwege het feit dat een tweede set wielen niet meer nodig is. Ook op het gebied van brandstof besparen nemen ze een koppositie in. Vooral hun enorme levensduur weet te overtuigen bij dit testonderdeel.

De slijtage-experts van het Duitse Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche (IFV) stelden bij de gesimuleerde kilometermarathon over een afstand van meer dan 12.000 kilometer vast dat de banden van Vredestein (Quatrac), Michelin (CrossClimate +) en onze ecokampioen van dit jaar van Goodyear (Vector 4Seasons Gen-3) een indrukwekkende levensverwachting hebben van meer dan 70.000 kilometer.

Vierseizoenenbanden laten nauwelijks steken vallen. (Foto: AutoWeek)

De gehele test stond in AutoWeek 44