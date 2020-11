Toyota-importeur Louwman & Parqui heeft de basisprijs van de nieuwe Mirai vrijdag gecommuniceerd. De waterstofauto gaat in Nederland 65.995 euro kosten, waarmee hij 15.100 euro goedkoper wordt dan het uitgaande model. De huidige Mirai staat namelijk voor 81.095 in de prijslijst.

De nieuwe Toyota Mirai komt in maart 2021 naar Nederland en komt dankzij verbeteringen aan de aandrijflijn voortaan 650 kilometer ver.

Om potentiële klanten over de streep te trekken, introduceert Toyota bovendien een zogeheten tankservice voor de Launch Edition van de Mirai. Als je binnen een straal van 50 kilometer van een waterstoftankstation woont, wordt de auto opgehaald, afgetankt en teruggebracht.

Toyota verwacht veel van de zakelijke markt, want het bijtellingstarief van 12 procent wordt bij een waterstofauto over de volledige cataloguswaarde gerekend en niet tot een maximum van 40.000 euro, zoals bij volledig elektrische auto's het geval is.

