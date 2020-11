BMW en Toyota gingen bijna tien jaar geleden met elkaar in zee voor de ontwikkeling van accutechnologie. Later kwam daar brandstofceltechnologie bij en de gezamenlijke ontwikkeling van de Supra en Z4. De samenwerking loopt nog door tot in 2025, maar BMW-CEO Oliver Zipse geeft aan dat het van hem langer mag duren.

Volgens de Duitse topman bevalt de samenwerking met de Japanners heel goed en is er meer mogelijk dan er nu al in de pijplijn zit: "We zouden er goed aan doen om onze banden verder aan te halen voor de komende decennia", tekende Reuters donderdagavond op uit de mond van Zipse.

Zipse benadrukt dat hij nog altijd veel toekomst ziet in auto's met brandstofcellen en daar kan BMW het Japanse merk goed bij gebruiken. Toyota levert al sinds 2015 een waterstofauto. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van sportauto's kan wat Zipse betreft doorgang vinden.

De Toyota Supra maakt gebruik van BMW-motoren en staat op een gezamenlijk ontwikkelde basis. Wel is het volgens Zipse nog de vraag welke rol sportauto's innemen in het BMW van de toekomst

Begin 2013 werd bekend dat Toyota brandstofceltechnologie zou gaan leveren aan BMW. Dat was in zekere zin een uitbreiding van een nog eerder gesloten overeenkomst; in 2011 sloegen beide merken al de handen ineen om gezamenlijk lithium-ionbatterijen te ontwikkelen.

Uiteindelijk ging het nog een stap verder, toen BMW en Toyota samen gingen werken aan een nieuwe sportauto. Dat mondde uit in de Toyota Supra en de BMW Z4. Begin dit jaar werd meer duidelijk over nog een vrucht van de samenwerking: een BMW X5 met brandstofcel.

