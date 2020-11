Ferrari heeft de SF90 Spider gepresenteerd, de open versie van de 1.000 pk sterke plug-inhybrideauto van het merk. De wagen is voorzien van een elektrisch inklapbare hardtop, die in veertien tellen geopend en gesloten kan worden.

De aanpassingen die met de ombouw naar de Spider-versie gepaard gaan, zorgen voor 70 kilo aan extra gewicht. Daardoor weegt de SF90 Spider 1.670 kilo. De prestaties van de sportwagen zijn er niet minder om. De Ferrari accelereert in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur en na 7 seconden staat 200 kilometer per uur op de snelheidsmeter. De topsnelheid van de Spider-uitvoering ligt op 340 kilometer per uur.

De SF90 Spider kan net als de dichte versie ook volledig elektrisch rijden. In dat geval loopt de auto niet harder dan 135 kilometer per uur. Dankzij een accupakket van 7,9 kWh haalt de Ferrari een volledig elektrisch rijbereik van 25 kilometer. De aandrijflijn bestaat naast drie elektromotoren ook uit een 780 pk sterke V8-motor. De elektromotoren krikken het vermogen op tot 1.000 pk.

Ferrari levert van de dichte SF90 ook een Assetto Fiorano-versie, die met een gewicht van 1.570 kilo nog eens 30 kilo lichter is dan het origineel. Er komt ook een dergelijke uitvoering van de SF90 Spider. Dat model is onder meer voorzien van andere dempers en een andere achterspoiler voor meer neerwaartse druk. Bovendien is de auto dankzij onder meer deurpanelen van koolstofvezel en een uitlaatsysteem van titaan 21 kilo lichter dan de normale Ferrari SF90 Spider.

Een Nederlands prijs is nog niet bekendgemaakt. De Italiaanse prijs exclusief belastingen is 473.000 euro. Dat is zo'n 10 procent duurder dan de dichte SF90 Stradale op de thuismarkt kost.

De Ferrari SF90 Spider zal in Nederland minimaal 500.000 euro gaan kosten. (Foto: AutoWeek)

