Het ministerie van Financiën kan zich niet vinden in de claim die BOVAG en RAI Vereniging woensdag doen. Daarin wordt gesteld dat het ministerie door verkeerde aannames de afgelopen drie jaar 1,5 miljard euro extra aan aanschafbelasting bpm heeft opgehaald.

Het twistpunt is de zogeheten autonome vergroening van nieuwe personenwagens met brandstofmotoren. De brancheverenigingen stellen dat het ministerie er van uitging dat dit vanzelf zou gaan, doordat fabrikanten steeds zuinigere en schonere auto's zouden ontwikkelen. Om de belastingopbrengst op peil te houden - de bpm is afhankelijk van de uitstoot - wordt ieder jaar "aan de knoppen van bpm-schijven en -tarieven gedraaid", stellen BOVAG en RAI.

De gemiddelde uitstoot van brandstofauto's is echter niet gedaald zoals voorzien, omdat veel fabrikanten in plaats daarvan op elektrische modellen hebben ingezet. Hierdoor is de bpm per verkochte personenwagen met brandstofmotor alleen maar toegenomen, claimt de branche.

Ondanks dat het ministerie van Financiën erkent dat voorspellingen niet altijd precies uitkomen, stelt een woordvoerder dat er geen sprake is van te veel opgehaalde bpm. "De verwachte autonome vergroening als gevolg van technologische ontwikkeling wordt op voorhand geschat. TNO heeft de te verwachten gemiddelde CO2-uitstoot van de conventionele auto's in 2021 ingeschat op basis van de huidige beschikbare gegevens", aldus het ministerie.

Voor 2021 stelt het kabinet 4,2 procent voor autonome vergroening voor. BOVAG en RAI claimen dat dit voor de tien bestverkochte brandstofauto's een prijsverhoging van 18 tot 32 procent betekent.

Dossier autobelastingen 'een rotzooi'

Hogere of lagere bpm-opbrengsten zijn volgens Financiën het resultaat van zaken als de verkoopmix, het aanbod en de modellen die consumenten uiteindelijk kiezen. "Al deze factoren kunnen leiden tot hogere of lagere bpm-opbrengsten dan aanvankelijk geraamd voor een bepaald jaar. Hiervoor wordt niet achteraf gecorrigeerd. Dat geldt beide kanten op."

Het door de brancheverenigingen genoemde bedrag van 1,5 miljard euro aan extra opbrengsten herkent het ministerie naar eigen zeggen niet. Wel is duidelijk dat de autobelastingen niet optimaal geregeld zijn. Staatssecretaris Hans Vijlbrief zou het dossier een "rotzooi" hebben genoemd in een appje aan een medewerker, zo berichtte het FD eerder deze week.

De woordvoerder wilde daarom wel toegeven dat het ministerie van Financiën de brancheverenigingen "heeft gehoord" als het op autobelastingen aankomt.