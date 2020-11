De elektrische Hyundai Kona heeft een facelift gekregen, waarbij onder andere de voorkant van de auto op de schop is gegaan. Daarnaast is de veiligheidsuitrusting opgewaardeerd en het gebruiksgemak verbeterd. De vernieuwde Kona Electric komt in de zomer van 2021 naar Nederland.

De opgewaardeerde Hyundai Kona is te herkennen aan het nieuw getekende front en anders ingedeelde achterlichtunits. Doordat tevens nieuwe bumpers gemonteerd zijn, is de Kona voortaan 4 centimeter langer. Binnenin monteert Hyundai andere ventilatieroosters, een groter aanraakscherm voor het infotainmentsysteem en een digitaal instrumentarium.

Aan de techniek veranderde niets, waardoor ook de opgewaardeerde Kona in de basis de beschikking krijgt over een accupakket van 39,2 kWh. De elektromotor is goed voor 100 kW (136 pk) en het opgegeven rijbereik is 305 kilometer.

Met het accupakket van 64 kW en de elektromotor van 150 kW (204 pk) staat de Kona een trede hoger op de ladder. Deze uitvoering komt volgens Hyundai maximaal 484 kilometer ver. De auto staat vanaf de zomer van 2021 bij de Nederlandse dealers. Prijzen zijn nog niet bekend.

