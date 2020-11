Bentley zal vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische auto's leveren. Vier jaar eerder wordt via modellen met plug-inhybideaandrijflijn de overgang naar elektrisch in gang gezet. Daarmee is het legendarische Britse luxemerk een van de eerste fabrikanten die zich aan een volledig elektrische toekomst committeert.

Helemaal verrassend is de stap om een volledig elektrisch merk te worden niet. Zo wil de Britse regering het verbod op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor naar verluidt vervroegen van 2040 naar 2030. Ook in Duitsland en Nederland bestaan dergelijke plannen. Toch wil lang nog niet elk merk een duidelijke einddatum voor de modellen met brandstofmotor noemen. Bentley doet dat dus wel.

Op dit moment levert het merk zijn modellen uitsluitend met V8- en W12-benzinemotoren. De Bentley Bentayga SUV was er ook met een plug-inhybrideaandrijflijn, maar deze is na de facelift van eerder dit jaar nog niet teruggekeerd in de prijslijst. De Bentayga PHEV is echter slechts een kwestie van tijd. Ook de Flying Spur zal volgens geruchten ook met plug-inhybrideaandrijving te leverbaar worden.

Vanaf 2026 moet (deels) elektrische aandrijving de norm worden. Dat wil zeggen dat je een Bentley met plug-inhybrideaandrijving of met volledig elektrische aandrijving kunt krijgen. In 2030 moet het gedaan zijn met de verbrandingsmotoren.

De Flying Spur krijgt in 2021 vermoedelijk een plug-inhybrideaandrijflijn. (Foto: Bentley)

Bentley heeft een luxepositie

Bentley kan deze tamelijk rigoureuze stap binnen de gestelde termijn maken, omdat het merk onderdeel is van de Volkswagen Group. Daarnaast verkoopt de fabrikant kleine aantallen dure, maar daardoor tevens winstgevende modellen aan relatief trouwe klanten. Hierdoor kan Bentley makkelijker de vooralsnog hogere productiekosten van elektrische auto's absorberen.

En waar een merk als Volkswagen vanwege activiteiten in opkomende economieën - daar waar elektrisch rijden nog lang niet aan de orde is - er niet aan ontkomt brandstofauto's te blijven produceren, hoeft Bentley dat niet.

Dat verklaart tevens waarom veel volumemerken voor 2030 naar een deels elektrische toekomst streven. Fabrikanten als Audi, BMW en Mercedes-Benz willen dat de helft van het aanbod over een kleine tien jaar geëlektrificeerd is. Dat betekent zowel plug-inhybrideaandrijving als volledig elektrisch.

Porsche heeft vergelijkbare ambitie

In 2018 gingen er geruchten dat Jaguar zou overwegen in 2030 naar volledig elektrische auto's over te stappen, maar dergelijke verhalen doen al een tijdje niet meer de ronde. Het merk dat nog het dichtst bij de ambitie van Bentley in de buurt komt, is verrassend genoeg Porsche.

Het sportwagenmerk, net als Bentley onderdeel van de Volkswagen Group, liet in oktober doorschemeren in 2030 nauwelijks nog auto's met benzinemotor te zullen verkopen. Sterker nog, over krap vijf jaar moet de helft van de verkochte modellen volledig elektrisch zijn.

