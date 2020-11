Tesla heeft wereldwijd inmiddels twintigduizend zogeheten superchargers neergezet, zo heeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's zondag laten weten. Superchargers zijn de eigen laadpunten van het merk.

Tesla deelde geen overige informatie, slechts dat het aantal van twintigduizend bereikt is en nog altijd groeiende is. De website van het merk is nog niet aangepast; daar wordt nog altijd over "meer dan achttienduizend" superchargers gerept. In Nederland staan vooralsnog 29 superchargerstations.

Een van de nieuwste stations werd afgelopen juli in Rijswijk geopend. Dit was bovendien het eerste zogeheten V3 Supercharger-station. Hiermee kunnen de modellen van het Amerikaanse merk nog sneller bijgeladen worden.

De laadpalen hebben een laadcapaciteit van 250 kW. De laadcapaciteit van de V3-laadpunten is daarmee flink hoger dan die van de bestaande V2-laders, die goed zijn voor 150 kW.