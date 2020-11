Rijkswaterstaat komt met nieuwe bewegwijzering naar tankstations of parkeerplaatsen met een een elektrisch laadpunt of een waterstoflaadpunt. Daarvoor is vrijdag een nieuw pictogram geïntroduceerd.

De eerste verkeersborden met het nieuwe pictogram zijn al in Zeeland geplaatst. Later volgen andere locaties langs de snelwegen in ons land. Daar waar de bestaande bewegwijzering vanwege ouderdom aan vervanging toe is, worden de nieuwe borden als eerste geplaatst. Hierdoor kan het nog wel even duren voordat de nieuwe bewegwijzering overal te zien is, zegt Rijkswaterstaat.

"Mooi dat iedereen straks in één oogopslag kan zien waar je kunt laden of tanken langs de snelweg. Dat maakt schoon rijden weer een stukje comfortabeler en dat is een goede zaak", zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven vrijdag in een reactie.

