Audi heeft de eerste informatie over zijn nieuwe elektrische model vrij gegeven, de e-tron GT. Zo krijgt het topmodel van die reeks, de RS e-tron GT, een vermogen van 598 pk. Het rijbereik is "meer dan 400 kilometer", zo belooft Audi.

De Audi RS e-tron GT beschikt bovendien over een overboostmodus, waarin tijdelijk 646 pk beschikbaar is. Dankzij dit vermogen en de vierwielaandrijving accelereert het 2.300 kilo zware model in minder dan 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur. Volgens Audi kunnen dergelijke sprintjes dankzij koeling van zowel het accupakket als de aandrijflijn zonder problemen een aantal keer achter elkaar gedaan worden.

De aanstaande e-tron GT deelt zijn technische basis met de Porsche Taycan. Daardoor heeft de e-tron GT een boordspanning van 800 volt, zodat sneller laden mogelijk is. Onder ideale omstandigheden komt er elke 5 minuten 100 kilometer aan rijbereik bij. Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 83,7 kWh, waarmee volgens Audi een rijbereik van "meer dan 400 kilometer" mogelijk is.

De Audi e-tron GT wordt in de eerste helft van volgend jaar in de showroom verwacht. De snellere RS e-tron GT komt gelijktijdig op de markt. Specificaties van de minder krachtigere versies zijn nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de vanafprijs.

Het huidige aanbod elektrische auto's bij Audi bestaat uit de e-tron en e-tron Sportback. Daar komen naast de e-tron GT binnen afzienbare tijd de Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback bij. Laatstgenoemde modellen delen hun basis met de Volkswagen ID.3.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl