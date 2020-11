De verkeersdrukte op de Nederlandse wegen zal naar verwachting na de coronadip in 2020 weer toenemen, blijkt uit het donderdag gepresenteerde rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het tijdverlies op de weg zal echter niet of nauwelijks groter worden.

Dat zou de trend keren, aangezien het tijdverlies in 2018 en 2019 sterker toenam dan de omvang van het verkeer. Het verkeersvolume op de weg zal in 2025 ongeveer 5 tot 10 procent boven het niveau van 2019 uitkomen, zo verwacht het KiM.

Doordat de wegcapaciteit de komende jaren uitgebreid zal worden, kan de toename van het verkeer opgevangen worden. Daar zal ook een gedragsverandering aan bijdragen, doordat meer mensen nu aan thuiswerken gewend zijn of buiten de spits reizen. Hierdoor blijft het tijdverlies op de weg in 2025 mogelijk op het niveau van 2019 steken.

Het KiM verwacht daarnaast dat het ov-gebruik zich de komende jaren zal herstellen. Het kennisinstituut schat dat in 2025 weer net zoveel mensen van het ov gebruikmaken als in 2019. In een somberder scenario blijft het ov-gebruik nog zo'n 8 procent achter op dat van vorig jaar.