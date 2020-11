De handel in gebruikte auto's zit nog altijd in de lift, want ook in oktober zijn er weer meer tweedehands auto's verkocht dan een jaar eerder. Met 116.343 werd vorige maand een nieuwe record voor oktober neergezet. Dat blijkt woensdag uit gegevens van BOVAG en dataprovider RDC.

Het verkochte aantal in oktober betekent betekent een toename van 6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De teller voor de eerste tien maanden van dit jaar staat nu op 1.085.694 tweedehands auto's, waarmee dit jaar al zo'n 20.000 gebruikte modellen meer verkocht zijn dan tot en met oktober vorig jaar.

In de eerste tien maanden zijn bovendien 10.815 gebruikte elektrische auto's verkocht, een verdubbeling van het aantal van vorig jaar.

