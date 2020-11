Volkswagen heeft de R-uitvoering van de Golf gepresenteerd, het topmodel van de reeks. De Golf R heeft 320 pk, een automaat en vierwielaandrijving.

De nieuwe Golf R is te herkennen aan een andere voorbumper, een verlaagd onderstel en vier uitlaten. Tegen een meerprijs is een door Akrapovic ontwikkeld uitlaatsysteem van titanium leverbaar.

Uitgebreide specificaties zijn nog niet bekend, waardoor het nog gissen is naar de acceleratietijd. De topsnelheid is wel gecommuniceerd. Die is zoals gebruikelijk begrensd op 250 kilometer per uur. Met het optionele Performance Pack gaat de topsnelheid omhoog naar 270 kilometer per uur.

Binnenin strooit Volkswagen met blauwe accenten en sierlijsten van koolstofvezel. Daarnaast zijn sportstoelen gemonteerd. De prijzen en de datum van de marktintroductie zijn nog niet bekendgemaakt.

Vier uitlaten zijn het herkenningspunt van de Golf R. (Foto: Volkswagen)

