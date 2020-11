BMW heeft de prijzen van de nieuwe BMW iX3 bekendgemaakt. De volledig elektrische SUV gaat in Nederland minimaal 67.500 euro kosten. Dat is een fors bedrag, maar minder dan de aanvankelijk gecommuniceerde adviesprijs van 71.000 euro.

Voor 67.500 euro krijg je de BMW iX3 in Executive-uitvoering. Zaken als 19-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak, led-koplampen en elektrisch verstelbare stoelen behoren tot de standaard uitrusting.

De tweede in Nederland leverbare versie is de High Executive-uitvoering, die voor 73.500 euro in de prijslijst komt. Deze versie van de iX3 is voorzien van wat BMW IconicSounds Electric noemt. Dit zorgt ervoor dat je als bestuurder speciaal gecomponeerde rijgeluiden hoort wanneer je accelereert of juist energie terugwint bij het loslaten van het stroompedaal.

De iX3 is gebaseerd op de X3 SUV, wat hiermee tevens het eerste model van BMW is dat zowel met benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar is, als ook met plug-inhybrideaandrijving en volledig elektrische aandrijving.

Maximaal rijbereik van 459 kilometer

Met de iX3 heeft BMW een concurrent in huis voor auto's als de Audi e-tron en de Mercedes-Benz EQC. Doordat BMW de energiedichtheid van de accucellen heeft opgeschroefd, komt de iX3 op papier verder op een acculading dan de genoemde concurrenten, ondanks dat de accucapaciteit met 80 kWh lager ligt. Van de 80 kWh wordt 74 kWh benut, waarmee de iX3 maximaal 459 kilometer ver komt.

Bijladen kan met maximaal 150 kW, waarmee de auto er in tien minuten 120 kilometer aan rijbereik bijkrijgt. In niet iets meer dan een half uur zit het accupakket weer voor 80 procent vol. Met een BMW iX3 krijg je toegang tot het laadnetwerk van IONITY tegen lagere kosten: 29 eurocent per kWh.

De iX3 wordt in China geproduceerd en komt daar eind dit jaar nog op de markt. Daarna gaat de export naar Europa van start.

