Bijna de helft van alle nieuw geregistreerde personenwagens in oktober had een vorm van elektrische aandrijving. Het aandeel van geëlektrificeerde auto's in Nederland kwam uit op 46,1 procent, zo blijkt maandag uit een analyse van BOVAG.

In oktober was 22,6 procent van de op kenteken gezette nieuwe auto's volledig elektrisch. Nog eens 23,5 procent was een (plug-in)hybride. Personenwagens met benzinemotor hadden een aandeel van 50,7 procent, die met een diesel 2,4 procent.

Vergeleken met een jaar eerder zijn er tot en met oktober 12 procent meer volledig elektrische auto's geregistreerd. Daarmee hebben dergelijke voertuigen een marktaandeel van 13 procent.

Het aantal (plug-in)hybrideauto's nam met 73 procent toe ten opzichte van de eerste tien maanden vorig jaar. Het marktaandeel steeg van 8 tot 18 procent.