Volkswagen is begonnen met de uitlevering van de volledig elektrische ID.3. In Nederland resulteert dat direct in de eerste plek in de verkooplijst van oktober. Er gingen in totaal 2.789 stuks op kenteken. De totale verkoop viel met 31.988 exemplaren 5,3 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo melden BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC maandag.

Dit jaar zijn tot en met oktober 280.213 nieuwe personenwagens geregistreerd, terwijl er dat in de eerste tien maanden van vorig jaar nog 364.521 stuks waren. Daarmee loopt de verkoop 23,1 procent achter op het volume van 2019. De brancheverenigingen verwachten dat dit jaar afgesloten wordt met 350.000 nieuwe voertuigen tegenover 446.000 in 2019.

Volkswagen was in oktober in Nederland lijstaanvoerder met 4.989 nieuwe registraties. Toyota volgt op gepaste afstand met 2.366 exemplaren, net als Kia. De Franse merken Peugeot en Renault maken de top vijf compleet.

Het meest geregistreerde model in oktober was zoals gezegd de elektrische Volkswagen ID.3 met 2.789 stuks. De KIA Niro, die als hybride, plug-inhybride en volledig elektrische auto leverbaar is, eindigde op plaats twee met 1.198 exemplaren. De overige voertuigen in de top vijf van oktober waren de Toyota Yaris, Opel Corsa en Hyundai KONA.

