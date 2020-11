Daimler Truck gaat officieel met Volvo Group in zee voor de ontwikkeling en productie van waterstofvrachtwagens, zo laten de fabrikanten maandag weten. Daarmee geven de bedrijven gevolg aan de in april aangekondigde intentieverklaring.

Daimler Truck, bekend van de vrachtwagens van Mercedes-Benz, zal al zijn huidige activiteiten op het gebied van waterstof en de ontwikkeling van brandstofcellen in de nieuw te vormen joint venture onderbrengen. De Volvo Group, niet te verwarren met de Volvo Car Corporation, zal zich inkopen voor 600 miljoen euro en daarmee een aandeel van 50 procent verwerven.

Bij Hyundai is de serieproductie van waterstofvrachtwagens reeds gestart. De eerste exemplaren rijden inmiddels in Zwitserland. Scania, onderdeel van de Volkswagen Group, heeft eerder dit jaar in Noorwegen vier testvrachtauto's in gebruik genomen.

Het Nederlandse Holthausen Clean Technology is al verder. Bij dat bedrijf kun je waterstofvrachtwagens bestellen. De modellen variëren van bevoorradingstrucks tot vuilniswagens. De waterstofvrachtwagens maken gebruik van een DAF-chassis. Bovendien is een truck op Mercedes-basis verkrijgbaar. Daarnaast bouwt de Nederlandse fabrikant waterstofvrachtauto's voor het Amerikaanse Hyzon Motors.

