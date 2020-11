Afgelopen weekend overleed acteur Sean Connery op negentigjarige leeftijd. Hoewel hij tot aan 2003 actief was, is hij toch vooral bekend van zijn zeven optredens als James Bond. Dit zijn Connery's fraaiste auto's uit zijn Bond-films tussen 1962 en 1983.

De onbetwiste nummer één in dit lijstje is de Aston Martin DB5. Sinds zijn debuut in Goldfinger in 1964 is de Aston Martin niet meer weg te denken uit de filmreeks. De foto van Sean Connery bij de DB5 op een Zwitserse bergpas is iconisch.

De status van de DB5 is Aston Martin niet ontgaan, want in 2018 kondigde het merk samen met de productiemaatschappij van de James Bond-films aan 25 exemplaren te bouwen van het model dat te zien is in Goldfinger, compleet met gadgets. Datzelfde jaar verscheen een LEGO-bouwset van de DB5.

De auto was vervolgens in verschillende films te zien, zoals Thunderball (1965) met andermaal Sean Connery achter het stuur. Bovendien figureerde de Aston Martin in Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006) en Skyfall (2012).

Daarnaast kwam de DB5 kortstondig in beeld in The World Is Not Enough (1999) en recentelijk in de film Spectre (2015). Ook in de aanstaande film No Time To Die is weer een prominente rol weggelegd voor de auto.

Denk je aan Aston Martin, dan denk je aan deze auto; de DB5. (Foto: Simon Clay/RM Sotheby's)

Bond in een Toyota

De nummer twee van deze lijst is de Toyota 2000GT, beroemd geworden door de James Bond-film You Only Live Twice (1967), die zich grotendeels in Japan afspeelt. Vanwege Connery's lengte bouwde bouwde Toyota speciaal voor de film een tweetal open versies van de sportwagen, die alleen als coupé te koop was.

Inmiddels is de Toyota 2000GT, mede dankzij het filmoptreden, uitgegroeid tot een van de meest iconische Japanse sportwagens aller tijden. Op veilingen moet er tegenwoordig minimaal 500.000 euro voor worden betaald. In 2013 werd een exemplaar afgehamerd op 1,2 miljoen dollar, wat destijds overeenkwam met ruim 705.000 euro.

Voor Connery ging het dak eraf bij de Toyota 2000GT. (Foto: Gnsin)

Ford Mustang op zijn kant

In Diamonds Are Forever (1971) was een prominente rol weggelegd voor een felrode Ford Mustang Mach 1, een opgewaardeerde versie van de standaard Mustang. De modelserie zoals te zien in de film is tussen 1971 en 1973 gebouwd en is te herkennen aan de twee luchtinlaten op de motorkap. Beroemd is de scène waarin Bond de Mustang op twee wielen balancerend door een smal steegje loodst.

Minstens net zo leuk voor dit overzicht is de Triumph Stag uit dezelfde film. Met deze auto rijdt James Bond, vermomd als diamantensmokkelaar Peter Franks, van Londen naar Amsterdam. Zo is de auto onder meer te zien als hij over de Amsterdamse grachten rijdt.

Met de Stag, gebouwd tussen 1970 en 1977, wilde het Britse merk Triumph de strijd aangaan met luxe open auto's als de Mercedes-Benz SL. Een onbetrouwbare V8-motor gooide roet in het eten, waardoor er uiteindelijk maar een kleine 26.000 stuks gebouwd zijn.

Met de Stag reed Sean Connery als James Bond door Amsterdam. (Foto: Nationaal Archief)

