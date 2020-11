Bij hippe e-bikes gaat het al snel over VanMoof, net zoals je bij elektrische auto's direct aan Tesla denkt. Toch zijn er meer kapers op de kust, onder meer vanuit de start-uphoek. NU.nl sprak met twee van hen: het Nederlandse Mokumono en Ampler uit Letland.

Er mag dan een afstand van bijna 2.000 kilometer tussen beiden landen zitten, toch is de missie van het Nederlandse Mokumono en het Letse Ampler min of meer dezelfde: hoogwaardige en betrouwbare e-bikes bouwen die veel rijplezier bieden.

Een andere overeenkomst is aandacht voor het gewicht van de fiets. De nieuwe Mokumono Delta S weegt 14,5 kilo, terwijl de Ampler Curt in de basis 13,5 kilo in de schaal legt. Bovendien hebben beide fietsen een relatief onderhoudsarme riemaandrijving, in plaats van een fietsketting. Zelfs de prijzen komen overeen: minimaal 2.990 euro voor de Delta S, tenminste 2.890 euro voor de Curt. Tot slot werken beide merken met een online verkoopmodel.

'Elektrische fietsen waren vooral zwaar en lelijk'

Ondanks de overeenkomsten tussen Ampler en Mokumono gaan er heel verschillende verhalen aan vooraf. Eerstgenoemde startte als hobbyproject, de ander als afstudeerproject. Ampler ontstond volgens medeoprichter Ardo Kaurit vanuit een interesse in elektrische fietsen.

"Het idee van een fiets met elektrische ondersteuning sprak ons erg aan. Dergelijke fietsen bestonden in Letland vrijwel niet. Daarop zijn we zelf maar aan de slag gegaan", zegt Kaurit. Toen het eerste exemplaar in de smaak viel bij familie en vrienden, toog Kaurit mijn zijn twee partners naar een grote fietsshow in Duitsland, om zich daar in het wereldje onder te dompelen.

"Daar merkten we dat onze fiets zich prima met de bestaande exemplaren kon meten. Veel elektrische fietsen rond die tijd, ergens in 2014, waren vooral zwaar en lelijk. In feite ware het gewone fietsen waar een accupakket en elektromotor opgeschroefd waren, die daardoor niet heel fijn de omgang waren. Toen wisten we het; hier moeten we iets mee", vertelt Kaurit.

Via Ampler is meer dan één model te koop. (Foto: Ampler)

'Denken vanuit geautomatiseerde productieprocessen'

Bij Mokumono ligt aandacht voor productieproces aan de basis voor de fiets. "Het is een voortvloeisel uit het afstudeerproject van mijn broer", zegt medeoprichter Tom Schiller. "Het viel hem op dat er nauwelijks nog fietsen in Nederland gemaakt werden. De productie is vanwege de kosten naar het buitenland verplaatst, vooral naar Azië. Kortom, als je hier een fiets zou willen produceren, hoe zou je dat dan moeten aanpakken?"

Volgens Schiller kun je lering te trekken uit de auto-industrie. Autofabrikanten produceren immers nog steeds in Europa en dat kunnen zij doen vanwege verregaande automatisering. Deze slag hebben fietsfabrikanten gemist. Schiller doelt op het persen van in dit geval aluminium plaatwerk en dit met 3D-laswerk aan elkaar verbinden, in plaats van het aan elkaar lassen met stalen buizen voor het traditionele fietsframe.

Na zijn afstuderen kwam Schiller in contact met een Nederlandse partij die in zoveel woorden zei zijn idee in de praktijk te kunnen brengen. Daarmee is het balletje gaan rollen.

De speciaal gefabriceerde frames van Mokumono. (Foto: Mokumono)

'Ook met onbeperkte middelen zou ik niets veranderen'

Voor Ampler is Duitsland verreweg de belangrijkste afzetmarkt. Daar wordt ongeveer 80 procent van het jaarvolume verkocht. Nederland is na Zwitserland de derde markt voor Ampler, met een aandeel van minder dan 5 procent. Ampler verwacht dit jaar zesduizend fietsen te verkopen.

Kaurit is tevreden zoals het nu gaat en zegt geen reden te zien om heel veel dingen te veranderen of op de schop te gooien. "We zijn stapsgewijs gegroeid en dat bevalt ons prima. Ook als er morgen een grote zak met geld op de stoep staan, zou ik op deze voet verder gaan."

De kracht van het merk is volgens Kaurit het kunnen leveren van kwalitatief hoogwaardige allrounders in de vorm van de Curt, Stout en Stellar e-bikes, en een sterke klantenservice. "Onze klanten zijn onze ambassadeurs en we proberen hen te allen tijde bij te staan".

De Ampler Stout-forenzenfiets. (Foto: Ampler)

'Veel verzoekjes voor BMW-kleuren'

Mokumono is vooralsnog vooral op Nederland gericht en qua aantallen een kleinere speler. Het Nederlandse merk mikt in 2021 op een jaarproductie van ergens tussen de driehonderd en vijfhonderd exemplaren. Het verschil in aantallen met Ampler wordt gecompenseerd door de ambitie van de broers Schiller.

Die denken al na over bijvoorbeeld samenwerking met auto-importeurs, om zo de fietsen bij dealers in de showroom te krijgen. "Bij ons kun je de fiets in een kleur naar keuze laten spuiten. We raden dan vaak autokleuren aan, omdat we dan de precieze kleurcode kunnen vinden. Zo weten we dat we veel verzoekjes voor BMW-kleuren krijgen. Dat lijkt me dan ook een mooie showroom om in terecht te komen", zegt Schiller.

Daarnaast zien ze bij Mokumono ruimte voor het produceren van fietsframes voor andere partijen en het op termijn binnenshuis ontwikkelen van bepaalde onderdelen. Tot slot staat het vizier bij Mokumono ook op Duitsland gericht. Daar wil het merk de grote volgende stap zetten.

De Mokumono Delta S kan tegen meerprijs in een kleur naar keuze gespoten worden. (Foto: Mokumono)