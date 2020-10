Aandeelhouders van LG Chem hebben vrijdag ingestemd met de afsplitsing van de divisie die verantwoordelijk is voor de accupakketten van elektrische auto's. Onder meer Audi, Jaguar, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo en Porsche maken gebruik van accupakketten van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De nieuw te vormen dochteronderneming van LG Chem moet LG Energy Solutions gaan heten en per 1 december gaan opereren. Mogelijk wordt een deel van het bedrijf volgend jaar naar de beurs gebracht.

Met LG Energy Solutions hoopt LG Chem sneller op veranderingen in de markt te kunnen inspelen, vooral nu de concurrentie snel toeneemt, aldus topman Shin Hak-cheol.

LG Chem is na het Chinese CATL en het Japanse Panasonic de grootste producent van batterijcellen en accupakketten voor elektrische auto's ter wereld.

Eerder dit jaar moest de productie van de Audi e-tron in België en die van de Jaguar I-Pace in Oostenrijk onderbroken worden vanwege problemen met de aanvoer van accupakketten vanuit de LG Chem-fabriek in Polen.