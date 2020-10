Hyundai heeft in thuisland Zuid-Korea inmiddels tienduizend exemplaren van de Nexo verkocht, de waterstofauto van het merk. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal in 2019, zo meldt Hyundai vrijdag.

Vorig jaar gingen in Zuid-Korea 4.194 exemplaren op kenteken, waar Hyundai voor dit jaar streeft naar 10.100 stuks. Waterstofauto's zijn nog geen gemeengoed, blijkt ook uit de exportcijfers van het merk.

Sinds zijn debuut in 2018 is de Nexo 1.841 maal verscheept. In Nederland zijn sindsdien iets meer dan 180 exemplaren op kenteken gegaan, waarvan 64 gedurende de eerste negen maanden van dit jaar. De Nexo kost hier 83.995 euro.

Hyundai streeft voor 2030 naar een productiecapaciteit van 50.000 waterstofauto's per jaar.