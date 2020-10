De Volkswagen Group heeft in het derde kwartaal wereldwijd 1,1 procent minder voertuigen verkocht. De beperkte terugval was vooral te danken aan het hogere aantal registraties in China, de grootste afzetmarkt van het concern. Daar werden het afgelopen kwartaal 3 procent meer modellen verkocht, zo laat de Volkswagen Group donderdag weten.

Vooral september was een goede maand, ook in de rest van de wereld. Die maand lag de verkoop voor het eerst in negen maanden boven het niveau van een jaar eerder.

Mede hierdoor daalde de omzet uit de verkoop licht, met 3,4 procent naar 59,4 miljard euro. De Volkswagen Group sloot het derde kwartaal af met een winst voor belastingen van 2,3 miljard euro.

Gemeten tot en met september loopt de wereldwijde verkoop met 6,5 miljoen stuks nog wel flink achter op 2019, toen in dezelfde periode 8 miljoen exemplaren werden geregistreerd. De omzet ligt 16,7 procent lager op 155,5 miljard euro.

Onder de Volkswagen Group vallen naast Volkswagen ook merken als Audi, SEAT en SKODA. Daarnaast behoren vrachtwagenfabrikanten MAN en Scania tot het concern.