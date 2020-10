Het aantal laadpalen in Europa groeit minder hard dan de verkoop van volledig elektrische auto’s en voertuigen met een plug-inhybrideaandrijflijn. Dat constateert de Europese branchevereniging voor autofabrikanten ACEA in een woensdag verschenen rapport.

Volgens ACEA staan er op dit moment 199.825 laadpalen in Europa. Van dit aantal heeft slechts 14 procent (28.586 palen) een laadcapaciteit van 22 kW of meer, waarmee snelladen mogelijk is. Verder blijkt dat de verkoop van stekkerauto's de afgelopen drie jaar met 110 procent is gegroeid, terwijl het aantal laadpalen in dezelfde periode met slechts 58 procent steeg.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt Eric-Mark Huitema, directeur van ACEA. "Als consumenten concluderen dat er niet genoeg laadpunten zijn op de plek van bestemming of ze te lang moeten wachten op een snellader, kan de groei van de EV-verkoop stagneren", zegt hij. Volgens Huitema is het met de klimaatdoelen in het achterhoofd van extra groot belang om de infrastructuur te voorzien van een upgrade.

Een kwart van alle Europese laadpunten staat in Nederland, waarmee ons land koploper is. Duitsland volgt met zo'n 20 procent. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vind je respectievelijk 15,2 en 14,3 procent van de laadpalen van Europa. Dat betekent dat drie kwart van het aantal Europese laadpunten in slechts vier landen geconcentreerd is.