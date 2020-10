Bugatti presenteert woensdag de Bolide, een studiemodel voor een lichtgewicht auto voor op het circuit. Het model heeft 1.850 pk, weegt 1.240 kilo en moet een topsnelheid van ruim 500 kilometer per uur kunnen halen.

Het precieze getal voor de topsnelheid van de Bolide geeft Bugatti niet, wel dat de auto harder loopt dan 500 kilometer per uur. De acceleratie naar 500 kilometer per uur en het remmen tot naar stilstand neemt volgens het Franse merk 33,6 seconden in beslag.

Het gebruikelijke sprintje naar 100 kilometer per uur moet de Bolide in 2,17 seconden kunnen doen. Na 4,36 seconden staat 200 kilometer per uur op de klok, terwijl de 300 kilometer per uur in 7,37 seconden bereikt wordt. Vanuit stilstand naar 400 kilometer per uur kost je twaalf tellen.

De Bolide is zo'n 30 centimeter lager dan de Chiron, is 1,99 meter breed, 4,76 meter lang en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Bugatti zegt nog niet besloten te hebben of het de extreme Bolide in productie neemt.

Eerder deze maand ging de SSC Tuatara van SSC North America de boeken in als (vooralsnog) snelste productieauto ooit. Het model haalde een gemiddelde snelheid over twee runs van 508,72 kilometer per uur, waarbij tijdens de tweede run een snelheid van 532,93 kilometer per uur gehaald werd.

