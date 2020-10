Mitsubishi komt in navolging van de bekende Outlander PHEV met een tweede model met een plug-inhybrideaandrijflijn. Ook de eerder deze maand opgewaardeerde Eclipse Cross krijgt namelijk een stekkerversie, die in het eerste kwartaal van volgend jaar in Nederland verwacht wordt.

De Eclipse Cross PHEV deelt zijn aandrijflijn met de genoemde Outlander. Dat betekent voorin een 2,4 literbenzinemotor en zowel op de voor- als achteras een elektromotor, zodat het model vierwielaandrijving heeft. De uitgebreide specificaties en de prijs volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

In juli maakte Mitsubishi bekend geen nieuwe modellen meer in Europa te zullen leveren. Mogelijk is de Eclipse Cross PHEV een van de laatste, zo niet de allerlaatste toevoeging aan het aanbod.

