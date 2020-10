Aston Martin krijgt de beschikking over de hybride en elektrische aandrijflijnen van Mercedes-Benz. Daarover hebben de fabrikanten woensdag een akkoord gesloten. Het Britse merk maakte al gebruik van motoren en voertuigelektronica van Mercedes. In ruil voor de nieuwe samenwerking krijgen de Duitsers een groter belang in Aston Martin.

De komende drie jaar wordt het aandeel van Mercedes in Aston Martin uitgebouwd van 2,6 procent naar 11,8 procent.

In ruil daarvoor krijgen de Britten toegang tot de technologische kennis van Mercedes op het vlak van hybride en elektrische aandrijving, waardoor Aston Martin in de nabije toekomst tegen relatief geringe kosten een model met plug-inhybride aandrijflijn op de markt kan brengen.

In 2013 sloten de fabrikanten hun eerste overeenkomst, toen zodat Aston Martin gebruik kon maken van de door Mercedes-AMG ontwikkelde V8-motor. Daarnaast kwamen zaken als het infotainmentsysteem en de bijbehorende bedieningselementen uit de schappen van Mercedes.

