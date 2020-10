Als je nieuwe winterbanden gaat kopen, moet je goed kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. De markt wordt namelijk overspoeld door nieuwe merken, die lang niet altijd het veiligheidsniveau bieden dat je mag verwachten. In deze bandentest lees je welke banden je wél moet hebben.

De zomer leek bijna eindeloos te zijn, maar binnenkort is het toch echt zover: de winter is in aantocht. Aangezien de winters over het algemeen mild zijn, kiezen steeds meer mensen voor vierseizoenenbanden.

Voor compacte en middelgrote auto's zijn dat goede alternatieven, maar bij een uit de kluiten gewassen sedan zoals de BMW 5-serie die we bij deze test hebben ingezet, zouden wij toch voor de traditionele winterbanden gaan.

Te veel banden hun geld niet waard

De aanschaf van winterbanden is nog een heel gepuzzel, want het aantal bandenfabrikanten blijft maar groeien. Bij onze anonieme inkoopronde via het internet en bij de bandenhandel hebben we banden in de maat 245/45 R18 van meer dan vijftig merken ingekocht.

Om maar met de deur in huis te vallen: een derde van die banden is zijn geld niet waard. Ze zorgen namelijk voor veel te lange remwegen, zo blijkt uit onze eerste veiligheidscheck.

Alle banden moeten zich kwalificeren bij een remtest op nat wegdek. Banden die daarbij ondermaats presteren staan meteen buitenspel. Alleen de banden die het best presteren, mogen door naar de volgende ronde en doen mee aan de tests op sneeuw. Voor de finale kwalificeren zich uiteindelijk de twintig winterbanden met gemiddeld de kortste remwegen.

Op vastgereden sneeuw sta je met winterbanden snel weer stil. (Foto: AutoWeek)

Remmen

Ook bij de remproef op vastgereden sneeuw weten alle testdeelnemers te overtuigen met goede veiligheidsreserves. De zomerband heeft bijna twee keer zo veel meters nodig om de auto tot stilstand te brengen.

Remweg bij 50 km/h (in meters) Michelin Pilot Alpin 5: 24,3

Bridgestone Blizzak LM 005: 24,5

Fulda Kristall Control HP2: 24,5

BF Goodrich g-Force Winter 2: 24,6

Kleber Kristall hp3: 24,6

General Altimax Winter 3: 24,7

Goodyear Ultragrip Performance+: 24,8

Laufenn I Fit+: 24,8

Barum Polaris 5: 24,9

Vredestein Wintrac pro: 24,9

Bochtgedrag/slalom

Het samenspel van tractie, zijwaartse grip en stuurgedrag bepaalt hoe goed de test-BMW met de verschillende banden op sneeuw rijdt.

Hoogst behaalde snelheid (in km/u) Dunlop Winter Sport 5: 61,5

Goodyear: 61,3

Bridgestone: 61,2

Continental WinterContact TS 850P: 60,8

Fulda: 60,8

BF Goodrich: 60,7

Uniroyal MS Plus 77: 60,7

Kleber: 60,6

Hankook Winter i*cept evo3: 60,2

Michelin: 60,2

Conclusie

Het is zaak om je bij aanschaf van een set winterbanden niet blind te staren op de aanschafprijs, maar je goed te verdiepen in de testresultaten van dit soort bandentests. Dan weet je zeker dat je veel band voor je geld krijgt.

De winterbanden van Michelin, Bridgestone, Goodyear, BF Goodrich, Kleber en Hankook gaan met het predicaat 'zeer goed' naar huis. Onderaan de lijst bungelen de banden van Laufenn, Nokian, General Tire en Pirelli, die 'voldoende' scoorde. De enige band met het predicaat 'matig' is die van Cooper.

De volledige ranglijst vind je hier. De gehele test stond in AutoWeek 43.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl