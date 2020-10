De Amerikaanse automaker Tesla moet tienduizenden auto's terugroepen in China. Dat maakt de Chinese marktautoriteit SAMR vrijdag bekend. In totaal moeten 48.442 voertuigen van de S- en X-series terug naar de garage. De auto's worden teruggeroepen vanwege mogelijk onveilige constructiefouten in de voor- en achterwielophanging.

Volgens de Chinese autonieuwssite Gasgoo worden 29.193 auto's van het type Model S en Model X teruggeroepen die tussen 17 september 2013 en 16 augustus 2017 zijn gemaakt. Daarbovenop komen nog eens 19.249 voertuigen van het type Model S die tussen 17 september 2013 en 15 oktober 2018 zijn gemaakt. Al deze Tesla's werden in de assemblagefabriek in Fremont, Californië in elkaar geschroefd.

Tesla is het niet eens met het besluit van de SAMR en stelt in een brief, gepubliceerd door Electrek, dat zij de mogelijke mankementen niet herkennen. De maker van elektrische auto's gaat nog een stapje verder en beschuldigt Chinese automobilisten van de fouten en spreekt van "bestuurdersmisbruik". Toch gaat Tesla akkoord met de terugroepactie, omdat het bedrijf anders "het zware Chinese administratieproces moet doorlopen", aldus Tesla.