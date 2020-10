Over krap vier jaar zijn de productiekosten van een elektrische auto gelijk aan die van een exemplaar met verbrandingsmotor. Dat voorspelt de Zwitserse zakenbank UBS, aangezien de accupakketten van elektrische auto's, de belangrijkste kostenpost, steeds goedkoper geproduceerd kunnen worden.

UBS vergeleek de prijs per kilowattuur (kWh), een belangrijke maatstaf voor de kosten van het accupakket en daarmee de elektrische auto, van de zeven grootste producenten van batterijcellen en accupakketten. Daaronder vallen bedrijven als het Japanse Panasonic, LG Chem uit Zuid-Korea en het Chinese Contemporary Amperex Technology (CATL).

In de auto-industrie wordt een gemiddelde prijs van rond de 100 dollar per kWh (84,4 euro) gezien als het magische getal waarbij de productiekosten van een elektrische auto in de buurt komen bij die van een brandstofmodel. Dit wordt volgens UBS in 2022 behaald, waardoor het verschil in productiekosten onder de 2.000 dollar uitkomt.

Twee jaar later zal dit verschil verdwenen zijn, verwacht UBS. "Er zijn na 2025 niet veel redenen meer over om voor een auto met verbrandingsmotor te gaan", zei UBS-analist Tim Bush vorige week in gesprek met The Guardian. De bank verwacht dat elektrische auto's dat jaar wereldwijd een aandeel van 17 procent in de verkoop zullen hebben. In 2030 is dat opgelopen tot 40 procent.

In 2024 zijn de productiekosten van een elektrische auto gelijk aan die van een brandstofmodel. (Foto: Audi)

Tesla streeft naar ruime halvering van kosten per kWh

De kosten per kWh lopen al een aantal jaar achtereen sterk terug. Volgens onderzoek van Bloomberg New Energy Finance lag de gemiddelde prijs per kWh in 2016 nog op 288 dollar, terwijl dit vorig jaar uitkwam op 158 dollar.

Gezien het bovenstaande is fabrikanten er veel aangelegen de prijs nog verder terug te dringen. Dit kan onder meer door het gebruik van kobalt terug te dringen of zelfs volledig te elimineren. Het Chinese CATL doet dit al en heeft naar verluidt een niveau van 80 dollar per kWh bereikt. Tesla zit daar op basis van schattingen van Bloomberg iets boven met zo'n 114 dollar per kWh.

De in september door Tesla aangekondigde aanpassingen aan de chemische samenstelling van de batterijcellen en de verbeteringen in het productieproces moeten de prijs per kWh nog verder drukken. De Amerikaanse fabrikant denkt een prijsdaling van 56 procent te kunnen realiseren ten opzichte van het huidige niveau, waardoor de prijs per kWh vermoedelijk onder de 60 dollar uitkomt.

Wat ook helpt, is dat het productieproces van batterijcellen, accupakketten en elektrische auto's zelf veel minder arbeidsintensief is in vergelijking met de bouw van brandstofauto's.