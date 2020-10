Het Duitse bedrijf Brabus, dat zich specialiseert in het onder handen nemen van modellen van Mercedes-Benz, heeft vrijdag de Rocket 900 'One of Ten' gepresenteerd. Het motorvermogen is opgeschroefd tot 900 pk en ook het uiterlijk van de Mercedes-AMG GT 63 S waarop de Rocket gebaseerd is, werd gewijzigd.

Het model is te herkennen aan nieuwe bumpers voor en achter, uitgeklopte wielkasten, grotere lichtmetalen wielen en spoilers. Het motorvermogen van de Mercedes is standaard 639 pk, maar is door Brabus opgeschroefd tot 900 pk. De trekkracht steeg van 700 Nm tot 1.250 Nm, maar is voor de auto begrensd op 1.050 Nm. Dit om ervoor te zorgen dat alles onderhuids heel blijft.

De nieuwe Brabus Rocket accelereert in 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt in minder dan 24 seconden door naar 300 kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 330 kilometer per uur.

Brabus zal tien exemplaren van de Rocket 900 bouwen. De auto's worden geheel naar wens van de klant aangekleed. Mede daarom kost het model ruim 400.000 euro euro, exclusief belastingen.

1 Bekijk hier beelden van de Brabus Rocket

