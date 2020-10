De afgelopen maanden zit de verkoop van tweedehands auto's flink in de lift. Veel mensen zijn op zoek naar een relatief betaalbaar alternatief voor het openbaar vervoer, wat terug te zien is in de verhandelde aantallen gebruikte auto's. NU.nl sprak met Autoscout24, BOVAG en Marktplaats over de opvallende zaken op de markt voor tweedehands voertuigen.

In juni werd het recordaantal van 120.550 tweedehands auto's verkocht, zo meldden BOVAG en dataprovider RDC destijds. In juli sneuvelde het record alweer, doordat er toen nog eens ruim zesduizend voertuigen meer verhandeld werden.

Sinds mei vertoont de verkoop van occasions een stijgende lijn, zozeer dat de achterstand op 2019 reeds is ingelopen. In september lag het volume 1,3 procent boven het verkoopaantal van vorig jaar.

"De vraag naar tweedehands auto's is erg hoog en het aanbod kan dit niet bijbenen, omdat de aanvoerlijnen nog niet hersteld zijn", zegt Rachel Gómez Y Maseland, country manager van AutoScout24. "De markt is Europa-breed geraakt en moet nog op gang komen. Er is weinig ingekocht en ook het aantal leaseauto's dat naar de tweedehandsmarkt terugstroomt, ligt lager."

Dat is volgens Gómez Y Maseland niet iets waar je als consument direct iets van merkt. Hooguit dat je anno 2020 sneller een beslissing moet nemen, anders kan het zomaar zo zijn dat het gewenste exemplaar alweer weg is. "Het heeft ons verbaasd dat mensen zo snel en zo drastisch auto's gingen kopen. Sommige modellen bereiken ons platform niet eens."

De verkoopstijging van gebruikte auto's kwam als een verrassing. (Foto: ANP)

SUV's, cabrio's en campers in trek

Hoewel het gros van de verkochte tweedehands auto's nog altijd een hatchback is, is de toenemende vraag naar SUV's ook op de occasionmarkt te zien. De vraag naar deze carrosserievorm nam in het derde kwartaal met 26,9 procent toe tot 115.015 stuks, zo laat BOVAG weten.

Met de zomer en een vakantie in eigen land in het vooruitzicht was er ook een opvallende stijging in het aantal verkochte cabrio's te bespeuren. Het aantal verhandelde exemplaren steeg met 19 procent tot 38.808 exemplaren.

Hetzelfde geldt voor campers. Daarvan werden er tussen april en juli 14.995 verkocht, 22,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. "Campers zijn populair als coronaproof vakantie-alternatief", zegt BOVAG.

Marktplaats ziet een vergelijkbare trend. Daar steeg tussen mei en oktober het aantal zoekopdrachten naar campers en caravans van 12,2 miljoen in 2019 naar 14,8 miljoen dit jaar. Het aantal geplaatste advertenties steeg van ruim 408.000 naar ruim 439.000.

Vooral SUV's zijn in trek op de tweedehandsmarkt. (Foto: AutoWeek)

Hoge verkoop gebruikte elektrische auto's

Daarnaast was er op de tweedehandsmarkt de nodige aandacht voor elektrische auto's. In juli werd namelijk een aanschafsubsidie voor particulieren beschikbaar, om hiermee de overstap naar een volledig elektrisch voertuig te vergemakkelijken. Ook voor tweedehands modellen werd een bedrag ter beschikking gesteld: 2.000 euro.

Daarmee werd de ingezette stijgende lijn verder doorgezet, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en dataprovider RDC, aangezien er in het derde kwartaal 99,7 procent meer elektrische auto's werden verkocht. Daarbij gaat het overigens nog wel om een klein aantal, 8.140 stuks tegenover ruim 975.000 benzine- en dieselauto's.

Dat komt vooral doordat een geschikt aanbod van dagelijks bruikbare modellen nog altijd achterblijft, zegt Gómez Y Maseland. Wel nemen de aangeboden aantallen toe, bij AutoScout24 dit jaar met 80 procent tot 6.500 stuks.

Hoewel het om kleine aantallen gaat, schiet de verkoop van gebruikte elektrische auto's omhoog. (Foto: ANP)

'Kopende groep groter dan uitstellende groep'

Vooralsnog wijst alles erop dat er in 2020 een recordaantal tweedehands auto's zal worden verkocht, al is het nog niet duidelijk welk effect de tweede coronagolf zal hebben op het aankoopgedrag van de consument.

"De schrik zal vermoedelijk nu iets minder zijn dan in maart, aangezien mensen een beetje aan de situatie gewend zijn geraakt", zegt Gómez Y Maseland. Ook de voortdurende steun van de overheid speelt daarbij een belangrijke rol.

"De aankoopintentie hangt nauw samen met iemands financiële zekerheid. Er is weliswaar een uitstellende groep, maar de kopende groep is vooralsnog flink groter."