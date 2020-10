Tesla heeft in de nacht van woensdag op donderdag zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het derde kwartaal boekte de Amerikaanse fabrikant van volledig elektrische auto's een nettowinst van 331 miljoen dollar (279 miljoen euro). Dat is niet alleen de vijfde opeenvolgende kwartaalwinst voor Tesla, maar ook meer dan een verdubbeling van de winst ten opzichte van het tweede kwartaal.

Met de kwartaalwinst ligt Tesla op koers om voor het eerst in zijn bestaan een geheel jaar winst te draaien. "Dit was het beste kwartaal in onze geschiedenis", zei topman Elon Musk bij de bekendmaking van de cijfers. De afgelopen periode werd afgesloten met een omzet van 8,77 miljard dollar, een stijging van 39 procent vergeleken met een jaar eerder.

Ondanks de coronacrisis verwacht Tesla nog altijd dat het dit jaar zijn streefaantal van 500.000 voertuigen kan produceren, wat een toename van zo'n 36 procent ten opzichte van vorig jaar zou betekenen. "Hoewel dit streven nu moeilijker is geworden, blijft het ons doel om dit jaar een half miljoen voertuigen af te leveren", aldus het bedrijf.

Tot en met september leverde Tesla in totaal 318.350 nieuwe voertuigen af, waardoor het in het laatste kwartaal van dit jaar 181.650 auto's moet verschepen om aan het streefaantal te komen. In het derde kwartaal leverde het merk een recordaantal van 139.300 stuks af.

Musk rekent voor 2021 op een verdere stijging van de productie en het aantal leveringen en sluit een aantal van ergens tussen de 840.000 en 1 miljoen exemplaren niet uit. Daarvoor is Tesla afhankelijk van een tijdige start van de productie in de nieuwe fabriek in Berlijn. Ook in de Amerikaanse staat Texas moet een nieuw productiecentrum geopend worden. Musk verwacht echter niet dat Tesla op de nieuwe locaties direct op volle toeren kan draaien.

De Tesla-topman onderstreepte woensdag bovendien nogmaals dat er op termijn een betaalbare Tesla met een basisprijs van ongeveer 25.000 dollar komt. Daarnaast worden mogelijk eind volgend jaar al de eerste exemplaren van de Cybertruck uitgeleverd, waarna in 2022 de productie en leveringen echt op gang zullen komen.