Komend weekend gaat de klok een uur terug en schakelen we weer over op de wintertijd. Dat heeft statistisch gezien een negatief effect op de verkeersveiligheid, waarschuwt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In de nacht van zaterdag op zondag gaat om 3.00 uur de klok een uur achteruit. De wintertijd gaat dan weer in. Behalve dat dit een paar dagen enige verstoring van het ritme kan opleveren, is er ook een gevolg voor de verkeersveiligheid. Dat bleek eerder al eens uit onderzoek van SWOV.

De stichting waarschuwt dan ook dat het vanaf komend weekend weer extra opletten is op de weg. De reden is betrekkelijk eenvoudig; de avondspits is vanaf komende week in het donker en dat is voor sommige verkeersdeelnemers even wennen.

Volgens SWOV is het risico op ongevallen 's winters sowieso groter dan in de zomertijd, niet alleen direct na ingang van de wintertijd. De komende maanden valt het gemiddeld drukste moment van de dag (al valt dat momenteel mee door de coronacrisis) immers samen met duisternis en dan ontstaat er vanwege slechter zicht al sneller gevaar.

Uit de ongevallencijfers maakte SWOV al eens op dat de invoering van zomertijd voor het hele jaar mogelijk veel verkeersslachtoffers kan schelen. De 'donkere avondspits' is dan immers een veel minder langdurig fenomeen.

Kijk ook op AutoWeek.nl