Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft bevestigd dat het niet de bedoeling is om voortaan btw over de bpm te heffen. Dat deed hij in reactie op Kamervragen en waarschuwingen van onder meer BOVAG. In het nieuwe belastingplan dreigde hierdoor een prijsverhoging voor nieuwe personenwagens.

Vijlbrief meldt in zijn brief in gesprek te zijn geweest met de branche "om te bezien of er nog verduidelijkingen in het wetsvoorstel kunnen worden gemaakt zodat alle eventuele onduidelijkheid op dit punt wordt weggenomen".

Volgens BOVAG dreigde er btw over de bpm te worden geheven, wat volgens de brancheorganisatie een belasting op belasting betekent. Dat komt doordat het moment waarop de hoogte van de bpm bepaald wordt dadelijk samenvalt met het moment waarop de bpm door de importeur of het dealerbedrijf overgemaakt moet worden aan de fiscus. Dat zou voor de Belastingdienst makkelijker zijn.

"Omdat de bpm-afdracht aan de Belastingdienst momenteel heel dicht bij aflevering van de auto aan de klant ligt, redeneert de Belastingdienst dat je als autobedrijf de bpm namens de klant afdraagt (doorlopende post), waardoor er geen btw over die bpm betaald hoeft te worden", schreef BOVAG eerder. "In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van een doorlopende post en zou je dus ook btw over de bpm moeten gaan betalen."

Volgens de brancheorganisatie kon een benzineauto hierdoor gemiddeld zo'n 1.000 euro duurder uitvallen, terwijl een diesel mogelijk 2.000 euro duurder dreigde te worden