De bonkige Hummer-terreinwagen is na een afwezigheid van ruim tien jaar terug op de markt. General Motors herintroduceert de naam onder de vlag van het merk GMC. De nieuwe GMC Hummer is een volledig elektrische pick-uptruck met een maximaal rijbereik van 565 kilometer.

De nieuwe Hummer is overladen met details die refereren aan de extreme H1 uit 1992 en de meer geciviliseerde modellen als de H2 en de H3. De Hummer van GMC is hoekig, heeft een zeer herkenbaar front en het ontwerp is doorspekt met een H-motief, dat op diverse plekken terugkeert. Uitneembare dakpanelen maken het mogelijk ook semi-open door het terrein te ploeteren. Binnenin wordt de hoekige vormgeving doorgezet, wat onder meer tot uitdrukking komt in twee grote schermen.

De GMC Hummer wordt aangedreven door drie elektromotoren, die goed zijn voor een maximaal vermogen van omgerekend 1.014 pk. Hiermee schiet de pick-uptruck in 3,7 seconden naar een snelheid van 97 kilometer per uur. Het rijbereik wordt geschat op 565 kilometer. De auto heeft naast vierwielaandrijving ook een zogeheten 'krabmodus'. Dankzij vier sturende wielen kan de Hummer zich hiermee diagonaal voortbewegen.

Het instapmodel moet het doen met twee elektromotoren en een vermogen van omgerekend 634 pk. Je komt ongeveer 402 kilometer ver bij een basisprijs van omgerekend 67.500 euro. Deze versie is ook met een rijbereik van 480 kilometer te krijgen. De instapmodellen worden pas in 2024 in de showroom verwacht.

De middelste uitvoering van de GMC Hummer krijgt drie elektromotoren en een vermogen van 800 pk. Deze versie kost omgerekend 82.500 euro en komt in de herfst van 2022 op de markt. Het topmodel verschijnt volgend jaar jaar op de weg tegen een bedrag van ongeveer 95.500 euro. De GMC Hummer komt niet naar Nederland.

De nieuwe GMC Hummer is volledig elektrisch. (Foto: General Motors)

Hummer bekend uit de eerste Golfoorlog

De Hummer 1 uit 1992 was de burgerversie van het in de jaren tachtig ontwikkelde militaire voertuig HMMWV, dat tijdens eerste Golfoorlog veelvuldig in actie kwam. Een campagne onder aanvoering van acteur Arnold Schwarzenegger bracht fabrikant AM General ertoe ook een versie voor de openbare weg te bouwen. In 1999 kreeg General Motors de naam in handen.

De Hummer H1 werd in 2002 afgelost door de Hummer H2, die zich kenmerkte door meer luxe en modernere techniek. Met de komst van de relatief compacte H3 in 2005 moest een groter publiek bereikt worden. De wereldwijde kredietcrisis gooide niet veel later roet in het eten en in 2010 trok General Motors de stekker uit het merk.

De Hummer H3, H1 en H2. (Foto: NU.nl)

Kijk ook op AutoWeek.nl