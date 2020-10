De SSC Tuatara gaat de boeken in als de (voorlopig) snelste productieauto ooit. SSC North America meldt dat de recordpoging van 10 oktober goedgekeurd is. De gemiddelde snelheid over twee runs is vastgelegd op 508,72 kilometer per uur.

De SSC Tuatara is op een afgesloten deel van de Nevada State Highway op z'n staart getrapt. Dat gebeurde onder toeziend oog van de officiële Guinness World Record-jury.

Zoals gebruikelijk moest de auto op het traject twee runs doen: één heen en één terug. De ene keer werd een topsnelheid van 484,52 kilometer per uur gemeten, de andere keer een van 532,93 kilometer per uur. Dat brengt de officiële recordtopsnelheid op het gemiddelde van 508,72 kilometer per uur.

De SSC Tuatara pakte met 532,93 kilometer per uur tevens het record voor de hoogste snelheid die ooit op de openbare weg is gereden.

De Amerikaanse hypercar stoot de Koenigsegg Agera RS uit Zweden met een ruime marge van de bovenste plek. Dat model bereikte in 2017 op dezelfde plek een gemiddelde topsnelheid van 447,19 kilometer per uur.

De SSC Tuatara gaat omgerekend 1,36 miljoen euro kosten en er worden slechts honderd exemplaren van gebouwd. De auto wordt aangedreven door een 1.350 pk sterke V8-motor. Met speciale benzine is er 1.750 pk uit te halen.