Bij exclusieve en dure merken als Ferrari is het niet ongebruikelijk om je klassieker achter te laten voor een grondige restauratie. Bij volumemerken is dat nog geen gemeengoed. Bij Peugeot zien ze er wel brood in en het merk begint daarom met de restauratie en verkoop van klassieke modellen.

Dat gebeurt in de werkplaats van Musée de l'Aventure Peugeot in het Franse Sochaux, waar de eerste gerestaureerde exemplaren volgend jaar de fabriek moeten verlaten. Dergelijke modellen krijgen een certificaat van echtheid, waarna ze te koop aangeboden worden.

Dit is mogelijk doordat er in de afgelopen zeven jaar flinke stappen zijn gezet in het opbouwen van voorraden van onderdelen. Daarnaast doet de afdeling die voor de restauratie verantwoordelijk is een beroep op toeleveranciers om schaarse of ontbrekende onderdelen opnieuw te produceren. Mocht dat niet lukken, dan zal Peugeot van 3D-printers gebruikmaken om het betreffende onderdeel te maken.

Indien je zelf in het bezit bent van een klassieke Peugeot kun je ook terecht voor een restauratie. Daarvoor moet de auto wel in redelijke staat zijn. Het lijkt er dus op dat het Franse merk zich niet zal wagen aan roestige en verwaarloosde exemplaren uit boerenschuren op het platteland, de zogeheten barn finds.

Indien nodig wordt de auto helemaal gestript. (Foto: Peugeot)

Peugeot 205 GTi is eerste kandidaat

De nieuwe activiteit wordt afgetrapt met een van de meest iconische modellen van het merk: de Peugeot 205 GTi. Die auto kwam in 1984 op de markt. Aanvankelijk met een 105 pk sterke 1,6 litermotor, maar later ook met een 131 pk sterk blok met een inhoud van 1,9 liter. Het model wordt alom beschouwd als een van de beste kleine sportieve auto's aller tijden.

De Peugeot 205 GTi was te herkennen aan zijn mistlampen, rode bies op de bumpers en flanken en de letters 'GTi' op de C-stijl. Binnenin monteerde Peugeot sportstoelen. En de auto's waren voorzien van een felrood tapijt.

Dit exemplaar moet letterlijk en figuurlijk zijn glans terugkrijgen. (Foto: Peugeot)

