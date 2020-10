Tesla heeft de Model 3 opgewaardeerd met uiterlijke wijzigingen, verbeteringen in het interieur en een groter rijbereik. Het opgefriste model is te herkennen aan de zwarte raamlijsten en deurgrepen, die voorheen met chroom afgewerkt waren.

Het ornament rond de camera/knipperlichtcombi achter het voorwiel krijgt dezelfde behandeling en is voortaan zwart. Minder zichtbaar, maar wel nieuw is dat de achterklep voortaan elektrisch bedienbaar is.

Daarnaast krijgt de Tesla Model 3 nieuwe wieldesigns mee. De zogeheten 'Aero Wheels' zijn opnieuw ontworpen, terwijl de Performance-versie voortaan de de zwarte Überturbine-wielen van de Model Y Performance meekrijgt.

Aan de binnenzijde maakt een anders ingedeelde middentunnel zijn opwachting. De reeks in pianolak uitgevoerde klepjes wordt opgesplitst, afgerond en afgewerkt in een minder vlekgevoelige matzwarte kleur. Een draadloze telefoonlader is en blijft standaard. De middenconsole wordt nu afgewerkt met het kunstleer dat ook op de stoelen wordt gebruikt, inclusief stiksel.

Tevens komt de Tesla Model 3 voortaan verder op een acculading. De Standard Range Plus-uitvoering had een opgegeven rijbereik van 409 kilometer, maar deze is opnieuw vastgesteld op 430 kilometer. De Long Range-versie met vierwielaandrijving komt voortaan 20 kilometer verder voor een totaal van 580 kilometer. De Performance-versie, ten slotte, haalt voortaan een afstand van maximaal 567 kilometer.

Tot slot zijn de vierwielaangedreven versies van de Model 3 opnieuw sneller gemaakt. De Long Range accelereert nu in 4,4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur, tegenover 4,6 seconden voor de 'oude' auto. De Performance gaat van 3,4 naar 3,3 seconden.

De prijzen van de Tesla Model 3 blijven vooralsnog ongewijzigd.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl