De Europese autoverkoop heeft in september de eerste plus van het jaar genoteerd, zo laat de overkoepelende brancheorganisatie ACEA vrijdag weten. Vorige maand gingen in totaal 933.987 nieuwe personenwagens op kenteken, een toename van 3,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Daarmee loopt de verkoop tot en met september echter nog altijd 28,8 procent achter op het volume van vorig jaar, wat neerkomt op bijna 2,9 miljoen minder nieuwe auto's. In september waren het vooral Italië en Duitsland die het totaal opstuwden, aangezien daar respectievelijk 9,5 en 8,4 procent meer nieuwe personenwagens geregistreerd werden.

In Spanje daalde de verkoop echter met 13,5 procent, terwijl in Frankrijk een terugval van 3 procent genoteerd werd. Nederland deelde in september in de malaise; er gingen vorige maand 21,9 procent minder auto’s op kenteken.