Fabrikanten hebben elektrificatie nodig om aan de dit jaar aangescherpte Europese CO2-regels te kunnen voldoen. De regels daaromtrent bieden de mogelijkheid om daarbij met andere merken op te trekken, iets dat 'pooling' genoemd wordt. Deze constructie om de gemiddelde uitstoot te drukken wordt steeds belangrijker. Niet alleen om aan de uitstootnorm te voldoen, maar voor een aantal ook om een centje bij te verdienen.

Hoe belangrijk deze constructie is, bleek vorige week. Toen maakte Ford bekend dat het productie en levering van de Kuga PHEV tijdelijk had stilgelegd vanwege een nog onbekend probleem met de batterijen, waardoor brand kan ontstaan. Daags na de aankondiging liet het merk weten opzoek te gaan naar een CO2-poule, om zo de gemiddelde uitstoot alsnog naar beneden te krijgen.

De Kuga PHEV was daar dit jaar een belangrijk model voor. Dankzij de plug-inhybride aandrijving lag het merk zelfs met inachtneming van de coronabeperkingen op koers om de CO2-norm van 95 gram per kilometer te behalen. Volgens een rapport van het Europese instituut Transport & Environment was het merk nog maar 1,4 gram verwijderd van het behalen van die doelstelling.

De Ford Kuga PHEV was de sleutel om dit jaar aan de CO2-norm te voldoen. (Foto: Ford)

Elektrisch telt voor twee

Europese regels dicteren dat auto's niet een onbeperkte hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Sinds 2015 mag de gemiddelde vlootuitstoot van nieuw in de EU verkochte auto's per fabrikant niet boven de 135 gram CO2 per kilometer uitkomen. Per 1 januari van dit jaar is die limiet teruggebracht tot nog maar 95 gram per kilometer.

Komt de fabrikant daarboven, dan staat dit bedrijf een torenhoge boete te wachten. Dit boetebedrag kan zo hoog oplopen dat het voor sommige fabrikanten zelfs interessant wordt om dan maar met verlies elektrische auto's te verkopen om zodoende toch de gemiddelde uitstoot te drukken.

Plug-inhybrides (PHEV) en batterij-elektrische auto's (BEV) te komen stoten minder dan 50 gram per kilometer uit en genieten daarmee een superkrediet. Dat is lucratief. Dit jaar mag een auto die onder de 50 gram zit namelijk dubbel worden meegeteld, volgend jaar telt hij voor 1,67 mee en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's. Dit ter stimulering van de ontwikkeling van dergelijke modellen.

Overigens zit er wel een maximum aan het superkrediet, want het mag het vlootgemiddelde van de desbetreffende fabrikant met niet meer dan 7,5 gram per kilometer terugdringen. Een elektrische auto rijd je dus niet alleen voor een betere wereld, maar ook voor het vlootgemiddelde van de fabrikant.

Ook 'dikke' plug-ins zoals deze Porsche tellen dubbel. (Foto: Porsche)

Volkswagen heeft Chinese CO2-buffer

Verder bieden de regels zoals gezegd mogelijkheden tot pooling. De eerste die hier gebruik van maakte, was Fiat Chrysler Automobiles (met dochtermerken als Dodge en Jeep). Tot 2023 is daar een bedrag van ongeveer 1,8 miljard euro mee gemoeid.

De Amerikaans-Italiaanse combinatie heeft zelf nog geen BEV's in het Europese programma, maar kan door binnen de poolingregels samen met Tesla (die geen auto's met verbrandingsmotor verkoopt) op te trekken gebruikmaken van Tesla's superkrediet. Zo drukt elke in de EU verkochte Tesla het gemiddelde van Fiat Chrysler.

Volkswagen verzekerde zich vorige maand van een buffer door samen op te trekken met MG en diens moederbedrijf, het Chinese SAIC. Toyota en Mazda doen eveneens aan een dergelijke uitruil van CO2-uitstoot.

Het Tesla van Elon Musk haalt elk kwartaal zo'n 150 miljoen euro op met superkredieten. (Foto: AFP)

'Renault en Volvo zetten ook in op CO2-poule'

Het businessmodel is ook Renault niet ontgaan. Het Franse merk opent een 'CO2-poule' voor andere fabrikanten, bleek onlangs uit een officieel document dat is gepubliceerd door de Europese Commissie.

Het document vermeldt dat geïnteresseerde partijen tot 18 november de tijd hebben om zich aan te melden. Ze moeten dan aan kunnen tonen dat hun CO2-uitstoot de poule 'niet in gevaar brengt', oftewel dat het gecombineerde gemiddelde niet te hoog wordt. Wanneer dit wel gebeurt, draait de fabrikant die zich aanmeldt op voor de kosten.

Daimler is een potentiële kandidaat, zo zeggen kenners. Er is namelijk al een strategisch partnerschap tussen Renault en het Duitse concern. Bovendien zit Daimler momenteel nog iets boven het gemiddelde. Het zou dan dus een logische stap zijn om met Renault in de poule te gaan zitten. Ook Volvo zou op het vinkentouw zitten om emissiekredieten te verkopen.

Ook Renault ziet inmiddels brood in een CO2-poule. (Foto: AutoWeek)