Renault komt volgend jaar met een nieuw elektrisch model dat naast de bestaande Mégane in de markt gezet wordt. Met de onthulling op donderdag van de Mégane eVision laat het Franse merk alvast zien hoe de auto er in grote lijnen uit zal zien.

De Renault Mégane eVision staat op een nieuw ontwikkeld platform voor elektrische auto's. De Ariya van concerngenoot Nissan is het eerste model dat daar gebruik van zal maken, de elektrische Renault de tweede.

De Renault Mégane eVision is 4,21 meter lang en daarmee is de showauto een volle 15 centimeter korter dan de huidige Mégane Hatchback. Dat lijkt wat aan de korte kant, maar Renault belooft veel interieurruimte.

Dat is onder meer mogelijk doordat de wielen ver op de hoeken van de auto zijn geplaatst én doordat een groot aantal onderdelen, waaronder de hardware van de airconditioning, in de neus van de auto is gehuisvest. Hier vindt je immers geen benzine- of dieselmotor meer. Ook een conventionele transmissie ontbreekt en dat levert een vlakke vloer op, iets de interieurruimte ook weer ten goede komt

Tussen de voor- en achteras van de 1.650 kilo wegende showauto ligt een 60 kWh accupakket dat aan een DC-lader een laadvermogen van maximaal 130 kW aankan. De voorwielen worden aangedreven door een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor.

In 2021 moet de productieversie van de Mégane eVision in de showroom staan. (Foto: Renault)

